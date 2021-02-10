Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:30
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 659 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 659 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 504 megavatsaatle 12.00, en düşük tüketim ise 29 bin 31 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 659 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 850 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 19 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 873 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 766 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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