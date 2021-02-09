Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

09.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 839 bin 190 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 839 bin 190 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 24 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 918 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 840 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 839 bin 190 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 279 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 218 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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