Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 728 bin 414 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 464 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 728 bin 414 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 464 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 564 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 997 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 728 bin 414 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 464 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 635 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 176 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow