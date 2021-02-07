Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 805 bin 934 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 56 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 805 bin 934 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 56 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 642 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 324 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 805 bin 934 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 56 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 865 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 644 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya