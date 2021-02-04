Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 680 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 680 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 126 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 542 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 680 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 2 bin 458 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 606 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay