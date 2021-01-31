Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

31.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:08
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 25 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 95 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 25 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 95 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 659 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 384 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 870 bin 25 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 95 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 941 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 864 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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