Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

29.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 948 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 645 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 948 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 645 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 750 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 870 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 948 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 645 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 968 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 706 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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