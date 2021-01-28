Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

28.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 77 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 564 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 77 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 564 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'da yayımladığı verilere göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 733 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 393 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 77 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 564 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 20 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 380 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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