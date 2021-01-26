Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

26.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:30
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 203 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 203 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 371 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 146 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 202 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 203 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 130 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 110 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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