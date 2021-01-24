Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

24.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 677 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 222 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 677 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 222 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 328 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 614 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 677 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 222 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 811 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 206 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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