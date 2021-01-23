Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

23.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:20
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 297 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 297 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 473 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 202 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 297 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1907 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 674 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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