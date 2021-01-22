Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

22.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 955 bin 818 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 944 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 955 bin 818 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 944 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 622 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 341 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 955 bin 818 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 944 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1660 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 516 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Çelebi Donald Trump Selçuk Özdağ Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Seren Serengil Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Rusya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:19:05. #1.15#
title