Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 955 bin 818 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 944 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 955 bin 818 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 944 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 622 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 341 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 955 bin 818 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 944 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1660 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 516 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya