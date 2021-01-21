Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 960 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 342 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 960 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 342 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 841 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 326 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 960 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 342 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,07 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,06 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,77 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 291 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 415 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş