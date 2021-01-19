Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 262 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 924 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 262 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 494 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 885 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 924 bin 472 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 262 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,46 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,24 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,91 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1106 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 185 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı