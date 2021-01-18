Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

18.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 783 bin 715 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 706 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 783 bin 715 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 706 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 582 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 457 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 783 bin 715 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 706 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,06 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,47 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 772 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 760 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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