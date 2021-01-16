Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

16.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 160 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 258 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 160 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 258 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 929 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 158 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 917 bin 160 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 258 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1251 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 58 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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