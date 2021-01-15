Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

15.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 778 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 778 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 113 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 940 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 912 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 778 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 147 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 312 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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