Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 885 bin 485 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 781 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 885 bin 485 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 781 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 17 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 822 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 885 bin 485 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 781 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 405 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 743 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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