Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

11.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:22
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 765 bin 951 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 979 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 765 bin 951 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 979 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 125 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 806 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 765 bin 951 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 979 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1417 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 333 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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