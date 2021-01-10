Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 921 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 921 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 730 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 677 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 833 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 921 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 673 megavatsaat elektrik ithalatı, 2 bin 904 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Özdemir Prens William Kate Middleton Mehmet Ali Erbil
Spor İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Taşdemir Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kongre Hisarcık Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 10:12:30. #1.14#
title