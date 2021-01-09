Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

09.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 131 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 884 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 131 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 904 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 36 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 884 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 131 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 3 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 117 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kocaeli Jandarma Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 10:12:49. #1.15#
title