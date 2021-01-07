Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

07.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:38
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 685 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 685 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 791 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 823 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 685 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1312 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 108 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Çocuk İzmir Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 10:40:27. #1.15#
title