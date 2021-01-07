Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 685 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 685 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 791 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 823 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 972 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 685 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1312 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 108 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow