Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 821 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 751 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 821 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 751 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 906 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 372 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 821 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 751 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 259 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 280 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel