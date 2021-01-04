Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 697 bin 146 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 695 bin 698 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 697 bin 146 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 695 bin 698 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 780 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 607 megavatsaatle 10.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 697 bin 146 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 695 bin 698 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 70 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 517 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı