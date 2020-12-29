Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

29.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 685 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 641 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 862 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 211 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 75 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Domagoj Vida Cüneyt Çakır Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:19:37. #1.15#
title