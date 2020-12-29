Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 862 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 685 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 641 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 862 bin 646 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 783 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 211 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 75 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı