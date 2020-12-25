Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

25.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:06
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 899 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 412 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 899 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 412 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 911 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 320 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 899 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 412 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 36,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 873 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 970 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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