Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

22.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:58
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 907 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 907 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 391 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 852 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 888 bin 79 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 907 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 34,45 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,31 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,45 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 72 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 244 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Bakan Şevket Çoruh Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Falcao Samet Aybaba Mbaye Diagne Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İngiltere Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:03:08. #1.14#
title