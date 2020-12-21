Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 756 bin 516 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 743 bin 934 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 756 bin 516 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 743 bin 934 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 814 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 364 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 756 bin 516 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 743 bin 934 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 35,66 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,08 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,83 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 277 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 860 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş