Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 463 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 905 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 463 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 905 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 721 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 153 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 463 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 905 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 36,41 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,47 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,94 ile yerli kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 276 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 834 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer