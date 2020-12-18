Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

18.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:48
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 885 bin 426 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 885 bin 426 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 653 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 291 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 791 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 885 bin 426 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 653 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 35,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 86 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 859 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Cansu Dere İrem Derici Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Falcao Samet Aybaba Burak Yılmaz Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Dava Ankara Öğretim Üyesi Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 09:51:55. #1.15#
title