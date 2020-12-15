Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

15.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:36
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 413 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 17 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 267 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 923 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 413 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 30 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,61 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,93 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 858 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 369 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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