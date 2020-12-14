Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

14.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:59
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 762 bin 283 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 389 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 762 bin 283 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 389 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 955 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 914 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 762 bin 283 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 751 bin 389 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 27,95 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,39 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,85 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 192 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 87 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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