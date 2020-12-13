Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:56
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 434 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 831 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 434 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 823 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 688 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 831 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 820 bin 434 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 29,66 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,83 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,56 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1255 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 139 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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