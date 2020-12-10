Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 757 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 118 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 757 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 118 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 984 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 966 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 757 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 118 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 35,25 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,28 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,60 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 147 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 786 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow