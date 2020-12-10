Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:20
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 757 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 118 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 757 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 118 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 984 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 966 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 757 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 118 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 35,25 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,28 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,60 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 147 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 786 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

İlgili Haberler

Erzurum'dan ihracat verileri açıklandı
Erzurum'dan ihracat verileri açıklandı
Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak
Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Samatta Şenol Güneş Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Aralık Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:20:47. #1.14#
title