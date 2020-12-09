Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

09.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:06
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 361 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 709 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 361 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 709 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 133 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 894 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 361 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 709 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 34,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1936 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 588 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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