Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

08.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:54
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 282 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 282 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 143 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 411 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 282 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 35,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1105 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 464 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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