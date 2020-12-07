Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

07.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:24
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 738 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 728 bin 83 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 738 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 728 bin 83 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 884 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 682 megavatsaatle 10.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 738 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 728 bin 83 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 34,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1245 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 97 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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