Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

06.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 809 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 123 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 809 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 123 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 852 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 489 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 809 bin 447 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 799 bin 123 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 36,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 840 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 164 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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