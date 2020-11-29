Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

29.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:48
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 142 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 778 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 38 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı

Üretimde ilk sırada yüzde 34,61 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,97 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,05 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 405 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 419 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

İlgili Haberler

Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak
Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak
DHMİ 10 aylık verileri açıkladı
DHMİ 10 aylık verileri açıkladı
GSO ve İstanbul Gaziantepliler Derneği'nden 'Toplum 5.0'da sanayi ve üretim' konulu toplantı
GSO ve İstanbul Gaziantepliler Derneği'nden "Toplum 5.0'da sanayi ve üretim" konulu toplantı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beyonce Ariana Grande Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Orhun Ene Mert Günok Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 09:51:45. #1.15#
title