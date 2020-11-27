Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 288 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 876 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 288 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 876 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 258 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 12 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 288 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 876 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 32,49 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,45 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,24 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan, dün 137 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 549 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş