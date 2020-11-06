Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

06.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 551 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 843 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 551 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 941 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 207 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.?

Günlük bazda dün 843 bin 133 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 551 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.?

Üretimde ilk sırada yüzde 29 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17 ile rüzgar santralleri izledi.?

Öte yandan, dün 1072 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 654 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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