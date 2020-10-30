Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

30.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:13
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 734 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 726 bin 882 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 734 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 726 bin 882 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 482 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 94 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 734 bin 979 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 726 bin 882 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 33,08 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,83 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,20 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2030 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 128 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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