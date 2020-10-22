Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 380 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 10 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 380 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 10 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 354 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 891 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 810 bin 380 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 10 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 31,78 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,11 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,50 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 174 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 544 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer