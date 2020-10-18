Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 773 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 748 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 773 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 748 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 227 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 24 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 773 bin 248 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 762 bin 748 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 35,35 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,73 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,83 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 288 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 787 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay