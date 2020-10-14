Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

14.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:28
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 811 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 435 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 811 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 435 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 345 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 56 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 811 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 435 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 29,50 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,88 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,17 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 232 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 974 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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