Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

11.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:34
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 774 bin 221 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 765 bin 237 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 774 bin 221 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 765 bin 237 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 354 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 105 megavatsaatle 08.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 774 bin 221 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 765 bin 237 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,23 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,86 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,26 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün bin 827 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 811 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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