Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

07.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:34
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 834 bin 37 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 919 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 834 bin 37 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 919 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 500 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 760 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 834 bin 37 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 826 bin 919 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,86 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,48 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 22,24 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 166 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 284 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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