Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 307 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
20.09.2020 09:05 | Son Güncelleme: 20.09.2020 09:08

Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 307 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 605 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 367 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 596 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 307 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,90 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,05 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,63 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 899 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 188 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Temizer
Murat Temizer
AA Editörü
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