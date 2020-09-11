Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 919 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 968 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
11.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:20

Türkiye'de dün günlük bazda 919 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 968 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 808 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 400 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 919 bin 960 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 968 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,52 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,44 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,51 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 432 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 424 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla İsa Özer Merve Mercan Otilia Bruma Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 09:21:30. #1.14#
title