Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 253 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 110 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
06.09.2020 08:43 | Son Güncelleme: 06.09.2020 08:46

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 253 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 110 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 783 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 580 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 253 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 110 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,15 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,88 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,22 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 779 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 922 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA

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